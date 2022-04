Bari, «Sail for Peppo», una passeggiata velica per la donazione di organi

CRONACA DI BARI - A Bari una passeggiata velica per sensibilizzare sul tema della donazione di organi. È questo l'obiettivo "Sail for Peppo", evento realizzato nel Cus di Bari nella giornata che l'Associazione “Amici della Vela Puglia” ha voluto dedicare alla memoria di Peppo Russo, avvocato, già presidente del Circolo della Vela Bari, ma soprattutto grande appassionato di velismo che, prematuramente scomparso, ha donato i suoi organi.

La cultura della donazione degli organi, infatti, è al centro dell’iniziativa di sensibilizzazione che ha visto impegnato il personale del Centro Regionale Trapianti Puglia e del Coordinamento Aziendale delle Donazioni della ASL Bari, di cui è responsabile il dr. Giuseppe Tarantino, insieme ai volontari dell’AIDO sezione di Bari, nello stand informativo allestito stamane presso il CUS Bari.

Tantissimi amici e compagni di “vela”, provenienti da diversi circoli nautici della Puglia e d’Italia, si sono ritrovati per veleggiare insieme, unendo la comune passione per il mare e la vela ad un fine solidale: ricordare Peppo Russo e il suo impegno per gli altri, attraverso la raccolta di fondi con i quali l’AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule) sezione di Bari finanzierà una borsa di studio a lui dedicata e stimolare la cittadinanza ad informarsi, in modo consapevole, sulla donazione d’organi.

