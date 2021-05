Bari, Emiliano in visita alla Gazzetta: «Inizia una nuova era»

BARI - Il governatore della Puglia Michele Emiliano ha visitato la nuova sede centrale della Gazzetta del Mezzogiorno in via Lindemann a Bari. All'incontro hanno partecipato anche gli editori Vito e Sebastiano Ladisa, il presidente della Ledi Franco Sebastio assieme al neo direttore Michele Partipilo con la redazione e la compagine poligrafica. «Attraverso un giornale si da un'impronta ad un'epoca e ora inizia il terzo millennio della Gazzetta. Sono sollevato che la redazione e i lavoratori del giornale abbiano trovato una nuova e così bella casa, per noi Regione Puglia significa tanto», ha dichiarato il presidente Emiliano. Ecco la video intervista in cui ricorda il suo legame emotivo con il nostro quotidiano. In occasione della visita il governatore ha donato al direttore Partipilo la Manna di San Nicola come simbolo di buon auspicio: «È taumaturgico», ha ironizzato.