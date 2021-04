Chili di droga in un terreno incolto: sequestro a Sannicandro di Bari

La polizia di Bari ha trovato e sequestrato in un terreno incolto nell'agro di Sannicandro di Bari, oltre 6,5 kg di cocaina, 4 chili di hashish, alcune dosi di marijuana e materiale per il confezionamento. Trovate e sequestrate anche munizioni calibro 7,62x39. Gli agenti, dopo aver registrato un insolito andirivieni di veicoli nei pressi del fondo abbandonato, grazie all'aiuto dei cani antidroga hanno trovato lo stupefacente. Il sequestro è stato è stato operato a carico di ignoti. Sono in corso approfonditi accertamenti per comprendere se il materiale sequestrato è riconducibile ad uno dei clan operanti nel capoluogo pugliese.

In un'altra operazione, i poliziotti hanno arrestato due 21enni a Bisceglie, che fermati per un controllo, hanno cercato inutilmente di disfarsi di una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, passandola di mano tra loro e cercando di nasconderla sotto il sedile lato passeggero. Ma gli agenti hanno notato tutto e hanno sequestrato l'arma insieme a uno scalda collo, un cappellino e dei guanti; su tutto il materiale sequestrato sono in corso approfondimenti investigativi per accertare se sia stato utilizzato in episodi delittuosi. I due si trovano in carcere.