Sannicandro di Bari, droga e una pistola nel sottoscala: arrestato 20enne

Ieri mattina i carabinieri hanno perquisito due abitazioni di M.F., un 20enne già noto alle forze dell'ordine, una a Valenzano, dove si è trasferito da poco, e l'altra a Sannicandro di Bari, dove abitava prima con i genitori. L'attività si è conclusa con il ritrovamento di sostanze stupefacenti, una pistola, e l'arresto del ragazzo.

La segnalazione è arrivata da alcuni cittadini: nell’abitazione di Valenzano, i militari hanno trovato una dose di cocaina, materiale idoneo al confezionamento, appunti manoscritti con nomi e importi in denaro, 6 cartucce cal. 7,65 e una cartuccia cal. 9x18. La successiva perquisizione, nella casa di Sannicandro di Bari, ha permesso di trovare e sequestrare, nascosto in un sottoscala, un borsone con alcuni bilancini di precisione, 230 grammi di marijuana, una busta contenente 24 pacchetti di sigarette di varie marche, una pistola cromata a salve cl. 8 mm, con canna modificata e perfettamente funzionante come arma comune da sparo e 52 cartucce a salve da 8 e 9 mm.