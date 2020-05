Sei discariche abusive tra Adelfia e Sannicandro: GdF sequestra 2100 tonnellate di rifiuti

La Guardia di Finanza di Gioia del Colle (Ba) ha individuato nelle zone periferiche di Adelfia e Sannicandro di Bari sei discariche abusive, in cui erano state riversate 2100 tonnellate di rifiuti indifferenziati, anche pericolosi. Sei persone sono state denunciate per reati ambientali. In particolare tra i rifiuti c'erano fogli di catrame per coibentazione; batterie per auto esauste; filtri vari di autovetture; cumuli di teli “per la pacciamatura”; parti di autovetture, tra cui una carcassa “cannibalizzata” risultata oggetto di furto; materiali di risulta da scavi e demolizioni; lastre in amianto-cemento (eternit); pneumatici e materiale bituminoso.

Le discariche erano tutte nei pressi di terreni agricoli coltivati, liberamente accessibili, una di queste addirittura nelle immediate vicinanze di un reticolo idrografico censito dall’Autorità di Bacino della Puglia, in un’area protetta soggetta a vincolo idrogeologico. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato circa 33mila mq di terreni, 1 autovettura, 1 opificio, 3 casolari, e 1.750 metri cubi di rifiuti speciali o pericolosi, per un totale di circa 2.100 tonnellate.

A carico dei denunciati è stata constatata l'ecotassa dovuta, per un importo complessivo di 65mila euro.