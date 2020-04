San Girolamo, blitz del sindaco Decaro, come uno sceriffo sul lungomare: «Dovete stare a casa»

BARI - Il sindaco Antonio Decaro scende in campo e rimprovera i "furbetti della domenica", mandando a casa la gente che si è riversata sul lungomare di San Girolamo a Bari per godersi questa calda giornata d'aprile.

«Che ci fate qui? Non potete stare così seduti sulle panchine, non si può stare sul mare, andate a casa», tuona il primo cittadino in un video pubblicato su Facebook dove si vedono diverse persone sedute alle panchine, anche in coppia oppure vicino al mare. Il sindaco le ha invitate a tornare a casa a meno che non stessero camminando o facendo jogging. Gli altri, seppure in qualche caso recalcitranti, si sono alzati e sono andati via. Alcuni cittadini non indossavano la mascherina, altri erano accompagnati da bambini.

«Sto passeggiando - spiega agli utenti - oggi è domenica e sono venuto qui per dimostrare che tutti gli sforzi che abbiamo fatto in questi mesi rischiamo di vanificarli perché è come se fosse una domenica normale, con il sole e le persone che sono uscite. Va bene che nelle restrizioni è previsto che si può fare attività fisica, si può correre, camminare a 200 metri da casa, però vedo che ci sono persone che stanno tranquillamente sul mare. Nella zona hanno fatto già due controlli in questa zona. Sono dovuto venire di persona. Potete fare attività fisica - continua rivolgendosi alle persone - ma sul mare non potete stare. Dal 4 maggio possiamo fare quello che vogliamo, spero». C'è anche chi gli chiede: «Posso andare a fare i polpi?» «Forse dopo il 4 maggio, mo vai a casa» replica ad alcuni passanti.

«Dai che ce la faremo Antò», gli dice un cittadino. «Ce la faremo se stiamo a casa, altrimenti è sicuro che non ce la facciamo: moriremo tutti», risponde Decaro. «Fino al 4 maggio dobbiamo stare a casa. Quelli che stanno a casa non sono stupidi. Pure io voglio stare sul mare, ma non si può. Rischiamo di vanificare tutto. E dopo il 4 maggio cosa succederà? Sarà sempre peggio, spero che dal 4 maggio le regole ci daranno la possibilità di poter uscire e di mantenere le distanze, spero che ci obblighino a mettere la mascherina almeno ridurremo la possibilità di contagio. La mascherina ovviamente deve essere a prezzo calmierato».

Decaro infine ha ringraziato le persone che stanno a casa nonostante la bella giornata. «Sarà sempre peggio, specie se diamo il messaggio che tutto è superato. Purtroppo non è così. Almeno fino al 4 maggio dobbiamo ridurre l'emergenza sanitaria».