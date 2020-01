Cellamare, incendiata auto moglie assessore Digioia: indagano i cc

Un attentato incendiario è stato compito la scorsa notte contro l’automobile della moglie di un assessore di Cellamare (Ba), Nicola Digioia che era parcheggiata per strada, dinanzi all’abitazione della coppia. Ne dà notizia lo stesso Digioia con un post su Facebook in cui precisa di avere evitato che l’incendio si propagasse a catena alle altre auto parcheggiate intervenendo tempestivamente e spostando la vettura più vicina. «Solo per il mio tempestivo intervento, avendo spostato l’auto della vicina di casa parcheggiata affianco alla mia - scrive - non si è innescato un incendio a catena che avrebbe interessato sei auto e danni seri a persone e abitazioni».

«Chiedo pubblicamente alle forze dell’ordine - prosegue - di intervenire per porre fine a questa situazione, noi amministratori stiamo vivendo in un clima di paura, l’escalation di questi atti di violenza criminale ha superato ogni limite di tolleranza». «Sino ad oggi - conclude - si erano limitati a colpire il patrimonio comunale, ora stanno colpendo direttamente le persone!». Lo scorso 8 gennaio una bomba aveva infatti distrutto gli spogliatoi del nuovo campo sportivo del paese. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

(video pagina Facebook Nicola Digioia)