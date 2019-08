Monopoli, dopo il concerto il direttore d'orchestra balla sul palco «YMCA»

Grandi festeggiamenti a Monopoli per la celebrazione della Madonna della Madia. Ieri sera, 15 agosto, si è esibita anche la Grande Orchestra di Fiati "Enrico Annoscia", della città di Bari, diretta dal Maestro Giovanni Pellegrini. Dopo tutto il repertorio classico, il "testimone" è passato in mano al Maestro Leonardo Lozupone per il cosiddetto "canzoniere", una serie di brani di musica leggera. E proprio il maestro Lozupone, complice l'aria spensierata dell'estate e del Ferragosto, si è lasciato andare a un "balletto" finale esilarante, sulle note di YMCA dei Village People, suonata proprio dall'orchestra. Davvero una straordinaria dimostrazione di spensieratezza e ironia al concerto in Piazza Vittorio Emanuele II.