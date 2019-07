Sannicandro, allaccio abusivo alla rete elettrica per illuminare serra di marijuana: coppia arrestata

I carabinieri di Bari Centro hanno arrestato un 56enne del luogo, B.V., già noto alle forze dell'ordine, e sua moglie, la 70enne brasiliana X.D.D., per detenzione e coltivazione di marijuana, furto di energia elettrica e detenzione illegale di munizionamento. I due avevano allestito in un locale attiguo alla loro abitazione a Sannicandro di Bari, una serra attrezzatissima per la coltivazione di cannabis, con decine di ventilatori, lampade, condizionatori, stufe e un sistema di irrigazione. Sono state sequestrate 84 piante di marijuana di altezza tra i 5cm e i 2 metri, 75 germogli, 3 kg di sostanza già essiccata e nascosta in tutta la casa (perfino nella lavatrice) e 10 proiettili di vario calibro. Il locale e l'abitazione erano allacciati abusivamente alla rete elettrica pubblica: il danno complessivo è stato stimato attorno ai 416mila euro. I due per il momento si trovano ai domiciliari.