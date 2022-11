«Per come sei tu», nuovo singolo per Fase: «La perdita di mio padre e gli attacchi di panico»

“Per come sei tu” è il titolo del nuovo singolo di Fase, con il featuring di Irene Sanguineti. Scritto da Valerio Urti (Fase), il brano affronta il tema del disturbo d’ansia sottoforma di attacchi di panico. Rimarca stati d’animo, trascorsi di vita e le turbe più nascoste dell’artista che sembra voglia trasmetterli in tutti i prossimi brani, come unico filo conduttore nel proseguo del progetto.

La canzone è caratterizzata da un bit “nervoso” e da synth marcati, che sottolineano quanto voluto riportare nel testo e la nuova strada che il progetto ha intrapreso. Il pezzo è stato registrato agli Imagina Production Studio di Torino da Ale Ciola e vede il featuring di Irene Sanguineti, TikToker di spicco, che tratta tematiche inerenti al tema della canzone sui suoi canali social.

‘Per Come Sei Tu’ – spiega Fase - rappresenta un nuovo percorso artistico per me. Mi sono messo a nudo raccontando una condizione, quella degli attacchi di panico, che troppe volte viene taciuta dai più per paura di non essere compresi, essendo una condizione destabilizzante se trovi ad averci a che fare per la prima volta. Ho voluto idealmente prendere a pugni i mostri che ho taciuto fin da quando ero piccolo, e gli attacchi di panico sono uno di questi. “Per Come Sei Tu” è un contenitore di emozioni, e leggendo il testo ed ascoltando il brano, ovviamente, ognuno di noi può trovare il messaggio più inerente alla propria situazione. Infatti il panico è solo una conseguenza delle nostre paure, delle nostre delusioni, degli amori vissuti, della nostra sessualità e dalle nostre fobie. Mio papà Mimmo, mi ha lasciato qualche anno fa. I numerosi viaggi che affrontammo quando ero piccolo hanno dato il via alla mia passione per la musica. Battisti, Venditti, Lucio Dalla, Beatles, i Pooh, Pink Floyd sono stati i diretti responsabili del mio incondizionato amore per la musica che papà mi trasmise. Scrivo anche per mantenere vivo il suo ricordo’’.

Valerio ha raggiunto una dimensione live più matura, aprendo concerti e festival di rilievo ad importanti artisti italiani come Willie Peyote, Pinguini Tattici Nucleari, Neja, Johnson Righeira, Perturbazione ed altri. Nuovi singoli sono già pronti in uscita nei prossimi mesi.