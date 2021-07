Parte il viaggio di «Porto Rubino»: la musica celebra il mare di Puglia

Tutto è pronto per Porto Rubino, il suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra i mari della Puglia, in partenza il 19 luglio dal Polignano a Mare, dalla Baia di San Vito, per snodarsi in quattro tappe accompagnato da grandissimi ospiti. Il tutto per celebrare il mare da proteggere, ispirazione per gli artisti, luogo di incontro e arricchimento unico nel suo genere.

Questi gli appuntamenti previsti: da Polignano a Mare (BA) il 19 luglio con Vinicio Capossela e Micah P. Hinson, si sbarcherà a Castro Marina (LE) il 21 luglio con Edoardo Bennato, Francesca Michielin e Fulminacci; dall’alba del 23 luglio a Ostuni - Villanova (BR) con Michele Bravi e Roy Paci, si approderà il 25 luglio alla grande festa finale di Maruggio - Campomarino (TA) con Mahmood, Francesco Bianconi, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Motta e Gino Castaldo. Porto Rubino rafforzerà ulteriormente il suo legame con il territorio pugliese dando la possibilità a tre giovani artisti locali – Molla, Gigante e Anna Rene’ – di aprire le tappe dell’evento, grazie ad un accordo con Regione Puglia, Puglia Sounds/Teatro Pubblico Pugliese e Puglia Promozione.

Anche quest’anno Porto Rubino diventerà un docu-film per Sky Arte.

Si ringraziano: San Marzano – Official partner dell’evento, Radio Norba

Biglietti disponibili sul circuito www.vivaticket.com

19 LUGLIO 2021 – POLIGNANO A MARE (BA) H 20:30

con Vinicio Capossela, Micah P. Hinson, Renzo Rubino

Info e prevendite: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/porto-rubino-2021-storie-canzoni-e-lupi-di-mare-polignano/159535

21 LUGLIO 2021 – CASTRO MARINA (LE) H 20:30

con Edoardo Bennato, Francesca Michielin, Fulminacci, Renzo Rubino

Info e prevendite: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/porto-rubino-2021-storie-canzoni-e-lupi-di-mare-castro/159750

23 LUGLIO 2021 – OSTUNI - VILLANOVA (BR) All’alba H 4:30

con Michele Bravi, Roy Paci, Renzo Rubino

Info e prevendite: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/porto-rubino-2021-storie-canzoni-e-lupi-di-mare-villanova/159752

25 LUGLIO 2021 – MARUGGIO - CAMPOMARINO (TA) Dal tramonto H 18:00

con Mahmood, Francesco Bianconi, Motta, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Gino Castaldo, Renzo Rubino

Info e prevendite: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/porto-rubino-2021-storie-canzoni-e-lupi-di-mare-campomarino/159751