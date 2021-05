«Goodbye my love», nel nuovo video di Molla uno sguardo sulla sua vita

È uscito il videoclip di “Goodbye My Love” (prod. Simone Sproccati), il nuovo singolo del pugliese Molla. Il brano, in radio e in digitale, è anche il secondo episodio del nuovo album “Giovani Dentro” in uscita mercoledì 9 giugno per INRI. Il video, prodotto da FRIGOBAR con la regia di Roberto Amato, la direzione di produzione di Mirko Barile e la partecipazione di Elena Seburuth e Claudio Rizzi, nasce per raccontare la canzone da un altro punto di vista. Se il brano infatti racconta il distacco consapevole, il sapere di perdere qualcosa ancor prima che avvenga, perché è così che deve andare, il video mostra la vita di Molla in un piano sequenza, le sue giornate tutte uguali ma fatte di grande passione, fatte di sudore per raggiungere sempre obiettivi maggiori.

“Nel video mi trovo in una sorta di backstage della mia stessa vita - racconta l’artista - una città immaginaria dove al posto di palazzi e macchine ci sono musica ad altissimo volume, riflettori, telecamere, fondali, operatori, truccatrici. Parallelamente al playback c'è la storia di Elena e Claudio, due ragazzi bellissimi, molto giovani, molto innamorati. Si sa che quando si è tanto innamorati cresce la paura di perdersi e per questo "stringiti a me, non mi lasciare”. I due contrasti visivi di colore tra la parte del video in cui sono protagonista e la storia dei personaggi marcano la differenza di età, di dirsi “goodbye” in maniera diversa, di giocare con la vita in maniera diversa.

Luca Giura, Molla, nato a Bari nel 1985, è un cantautore e produttore polistrumentista. Eccezionale performer, Molla inizia la sua carriera da cantautore nel 2012, dopo l’esperienza come batterista degli Ameba4, prima band di Ermal Meta. Nel 2013 pubblica con il sostegno di Puglia Sounds il suo primo disco da solista “Prendi Fiato” (Auand Records). Grazie al singolo “Barbie 83” Molla viene ammesso nella Scuola MTV - New Generation Campus, distinguendosi tra i partecipanti come miglior artista. Arriva finalista al Premio Anacapri Bruno Lauzi per la canzone d’autore e si aggiudica il premio per la migliore musica con “Eppure Sento” e quello di miglior cover del brano di Lauzi “Il mio ufficio in riva al mare”. Nel 2016 ottiene di nuovo la fiducia di Puglia Sounds e produce il secondo disco, “365” (Auand Records), che ben rappresenta le sfumature della sua musica elettro-pop-cantautorale, e che riflette la sua stessa personalità: vivace, sensibile, energica e romantica. Il brano “Lì” è selezionato tra le canzoni finaliste al Premio Lunezia. A dicembre è ospite di Fiorello per esibirsi sul famosissimo bollino rosso di Edicola Fiore. Pochi giorni dopo vince il Premio nazionale “Musica Contro le Mafie 2016” a Cosenza con la canzone “La notte sopra il mare”. Nell’estate del 2017 è scelto tra i finalisti al Premio Bindi con il singolo “Cinema all’aperto”. Dopo due anni ininterrotti di live e aperture di grandi artisti in giro per l’Italia, nel maggio 2018 Molla si fa notare anche da MINA, la quale sceglie di pubblicare sul suo canale YouTube l’interpretazione di Molla della canzone “Troppe note” dell’album “Maeba”. Nell’ottobre 2018 entra nel roster dell'etichetta indipendente INRI, con cui pubblica i singoli “21 orizzontale”, “Tutto” e “Superpizza”. Con la canzone inedita “2 Accordi” arriva in finale al Premio Fabrizio De André 2020. Impegnato a tempo pieno come autore e produttore per sé e per altri artisti, ha firmato insieme all’autore Zibba il brano “Uragano” per l’album “XVII” di Alessandro Casillo. E in attesa di pubblicare il suo prossimo album “Giovani dentro”, Molla continua quotidianamente a comporre e produrre nuova musica indie-pop italiana.

Frigobar, ha realizzato e prodotto il video. La casa di produzione di Barile ed Amato ha fin dall'inizio captato la sensibilità ed il messaggio che l'artista Molla ha voluto trasmettere nel brano. ll video, interamente girato in Puglia, ha visto il coinvolgimento dei due attori Elena Seburuth e Claudio Rizzi, oltre alla presenza di Molla.

"Condividere il set con Luca è sempre un momento di grande gioia e carica - afferma Mirko Barile - riusciamo sempre a trovare la giusta quadra, gli incastri perfetti. Questo è molto positivo per quanto mi riguarda: curando la direzione di produzione, amo trovarmi sul set e respirare un ambiente armonioso e distensivo. Il team di lavoro in questo video è stato davvero impeccabile, siamo stati una macchina perfetta". Roberto Amato, ha firmato la regia del video: "Non è il mio primo lavoro con Molla e vi anticipo che non sarà neanche l'ultimo. Ormai conosco perfettamente il suo modus operandi e questo probabilmente è il motivo della nostra sintonia."