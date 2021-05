«The Rest», emozioni liriche nel segno di Irene Scardia

«The Rest» (La pausa), brano originale della pianista, compositrice e perfomer Irene Scardia, che anticipa la pubblicazione del suo terzo disco in uscita a maggio su etichetta Workin’ Label con il sostegno di Puglia Sounds Record. Proveniente da una formazione classica, Irene Scardia compone attingendo a differenti influenze musicali, dal minimalismo contemporaneo al jazz con aperture al pop più raffinato. La musicista si caratterizza per uno stile personale che sfugge ad una precisa definizione di genere, percepibile come fortemente lirico, cinematico e di grande impatto emozionale. «The Rest» è suonato in trio assieme al contrabbassista Giampaolo Laurentaci e il batterista Filippo Bubbico (figlio d’arte), che ha curato anche il mix e il master dell’intero disco al Sun Village Studio di Lecce. Il brano - registrato nel 2020 a Sudestudio di Guagnano - è accompagnato da un videoclip di animazione realizzato da Diego Perrone che racconta la pausa creativa vissuta dall’artista nel periodo intercorso tra l’uscita del disco «Risvegli» (Workin’ Label 2012) e il 2019, anno i cui ritorna a comporre nuova musica. In questi anni, immersa nella sua casa in campagna, la pianista intraprende un percorso di conoscenza e sviluppo personale e si dedica con passione alle attività dell’etichetta Workin’ Label da lei fondata. Irene Scardia nel 2001 ha ricevuto un premio speciale al concorso «Il Salentino» per la sezione composizione jazz ed è finalista al concorso «W il Jazz» della Città di Milano. Ha al suo attivo due dischi: il piano solo «I Giorni del Vento» e «Risvegli» (Workin’ Label 2009 e 2012), registrati in trio con il sax di Emanuele Coluccia e il contrabbasso di Luca Alemanno. Dal 1998 è presidente dell’associazione culturale «L’Orchestrina». È ideatrice e direttore artistico di festival ed eventi culturali e grazie alla sua poliedrica formazione artistica ha realizzato anche alcune produzioni tra musica danza e teatro.