«Pelusa», l'omaggio in musica del salentino Antonio Ancora a Diego Armando Maradona

Il nuovo singolo del cantautore salentino Antonio Ancora è un sentito omaggio all'indimenticabile campione argentino Diego Armando Maradona. Il titolo “Pelusa” è il soprannome con il quale il calciatore veniva chiamato da bambino per via della folta chioma. Il brano (di Antonio Ancora e Riccardo Santoro) celebra le magie sul rettangolo verde, esaltando il valore estetico delle giocate attraverso le quali il campione esprimeva la purezza e la gioia di giocare a calcio. L’arrangiamento e la produzione sono a cura di Antonio Ancora, Riccardo Santoro, Gigi Russo per l’etichetta WOW Records

Antonio Ancora nasce nel 1981 a Galatina (LE). Rivela fin da piccolissimo la vocazione per il canto e la musica, a tredici anni inizia a studiare pianoforte e tecniche vocali all’accademia di canto moderno di Lecce. Prosegue al conservatorio di Monopoli frequentando composizione e canto jazz. Buon conoscitore della storia della musica, durante il periodo Erasmus in Portogallo, approfondisce lo studio sui sincretismi tra la musica Europea e le culture musicali Indonesiane. Nel 2016 si Laurea Conservazione dei beni Musicali presso l’Università del Salento, mentre nel 2019 consegue il diploma accademico di secondo livello in canto jazz presso il conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. Fa esperienza come corista in diverse formazioni locali, mettendo in curriculum numerose esibizioni. Nel 2008 vince la prima edizione di X Factor con gli Aram Quartet.

Modugno, Schipa e Arigliano, artisti Salentini, sono gli ispiratori del tour che Antonio Ancora porta in giro per l’Italia nel 2010, tutti rivisitati in chiave swing. Chiusa l’esperienza con gli Aram Quartet, Antonio intraprende il suo percorso da solista. Dalla collaborazione con il paroliere Lorenzo Imerico e il bassista nonché produttore musicale Antonio Summa, nasce Solitudine Goodbye. A Gennaio del 2014 esce il secondo singolo dal titolo Spritz. Nel 2015 esce il primo album da solista intitolato Chiamalamerica, contenente il brano Farina del tuo Sacco, canzone finalista al contest di Radio Capital Capitalent. La canzone, rientra infatti in una short list di 8 brani selezionati su 4000 da tutta Italia, e risulta essere la più votata online dagli ascoltatori di Radio Capital. L’11 Novembre del 2016 il cantautore salentino pubblica il singolo Baciami quando mi parli, mentre nel luglio del 2018 esce il brano Lunatica. Il 31 dicembre 2018 partecipa alla serata di capodanno trasmessa su Rai1 in diretta da Matera “L’anno che verrà”. Il profumo del mondo è l’ultima produzione discografica pubblicata online e sui digital stores nel maggio del 2019.