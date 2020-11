«Il diario degli errori»: su YouTube l'emozionante video con la nuova cover della foggiana Di Ale

È uscito su YouTube il nuovo video della cantante foggiana Di Ale (Alessia Di Biase), che dopo il successo di 'Pensa', torna con una nuova cover, 'Il diario degli errori', successo di Michele Bravi. «Credo che l'arte in generale e più in particolare la musica siano "strumenti per la collettività ", attraverso cui sia possibile lanciare messaggi, richiamare l'attenzione, condividere esperienze positive o negative, per permettere all'altro di immedesimarsi in quello che ascolta: una storia d'amore iniziata o finita, un evento che ci ha segnato, un fatto di cronaca.. e tanto altro - questo il messaggio di Alessia sui suoi profili social - Con le mie prime due Cover, "Pensa" e "Il Diario degli Errori", ho lanciato due messaggi diversi, toccando due tematiche differenti. E lo stesso ho intenzione di fare portando all'attenzione del pubblico i miei inediti, che riflettono il mio vissuto, sogni ed esperienze, anche lavorative. È proprio il mio lavoro da Logopedista che mi ha fatto capire che la musica può essere e deve essere un veicolo di comunicazione per chi vive delle situazioni che possono sembrare lontane dalle nostre ma che in verità sono presenti nella nostra realtà più di quanto pensiamo. Ed ancora una volta è bello sapere che un lavoro ed una passione possono viaggiare insieme, nella stessa direzione».