«Anche l'ozio vuole la sua partner»: l'amore cantato dal tarantino Gregucci

È uscito il videoclip del brano “Anche l’ozio vuole la sua partner”, secondo singolo del cantautore tarantino Gregucci, contenuto nel disco Andare a piedi in Cina. Il tema è quello dell’amore sopito, disinnescato dalla routine quotidiana, costretto alla formula coppia, a viversi adempiendo solo ai doveri coniugali “lavoro, bolletta e domenica al mercato". La canzone in realtà è un inno all'amore, alla passione perpetua anche per sé stessi "Non ci pensare più a quello che eri prima, quando volevi tutto vivevi quasi in rima, lo soffochi quel tipo ma lui ti spunta in cima, di te prova ribrezzo ti sogni la sua stima", un augurio al non rimpiangere mai quando si era soli perché in coppia con la persona giusta, si è sempre migliori.

Gregucci, musicista tarantino, collabora a vari progetti esibendosi in giro per l'Italia. Nel 2017 si trasferisce a Milano occupandosi di varie mansioni, ma senza mettere da parte la musica, infatti in questo periodo scrive "Andare a piedi in Cina", disco sostenuto da una campagna di crowdfunding e finanziato anche da Poste Italiane. Nello stesso periodo scrive una serie di racconti, poesie, suggestioni racchiusi in un libro dal titolo "Raccolti" attualmente in fase di stampa e pubblicazione.

Regia di Giuseppe Calamucci Manitta

Soggetto di Michele Gregucci e Giuseppe Calamucci Manitta

Interpreti: Maristella Fostera e Fernando Santopietro

Riprese, fotografia, montaggio e post: Giuseppe Calamucci Manitta

Registrato presso il Last Floor Studio

Produzione artistica: Umberto Coviello

Mastering: Marc Urselli ( U2, Elton John, Foo Fighters, Eric Clapton, Lou Reed, Nick Cave..)