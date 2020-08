«Rosso»: così il duo salentino La Malasorte conclude una trilogia cromatico-musicale

Dopo Blu e Verde, con Rosso si conclude RGB, trilogia cromatico - musicale del duo salentino La Malasorte, nato dall'incontro tra il rapper Peter Proof (Pierluigi Conte) e la cantante di world music Claudia Giannotta. Su Youtube è online il videoclip ufficiale del singolo, diretto da Andrea Agagiú, che per il duo rappresenta un punto di arrivo, l'inevitabile esplosione.

Rosso è la capacità di bloccare il flusso interiore di pensieri e domande, la possibilità di riuscire a ripensare a tutto con una rinnovata pace e mettere in pausa i problemi, almeno per un giorno. Ogni storia inizia da una fine, ogni risposta ha bisogno del suo tempo. Rosso è un tramonto, è una chitarra funky, una cassa dritta e un ritornello da cantare in spiaggia: “Un'estate fa, conoscerti, non mi chiedi più come stai. Un'estate fa, poi perdersi, non mi chiedi più come stai. E non faremo più la spesa insieme, uscirò con un'altra lei. E se qualcuno mi chiede come sto gli dirò che sto meglio da solo. Eviterò tutte quelle domande tipo “dove stai? Non so dove sto”.

«L’ironico nome “La Malasorte” per noi è un talismano: chiamare in causa la sfortuna è un modo per esorcizzarla. Almeno questo è quello che ci raccontiamo», scherzano Peter Proof e Claudia Giannotta. RGB è un lavoro autoprodotto e indipendente nato e registrato nello studio di Via Z. Il sound è un connubio di due generi che derivano dal background eterogeneo delle due menti: il rap e la world music. Il risultato è un sound sospeso tra il dream pop e il cantautorato italiano pieno di colori freddi e di sfumature sonore tutte da ascoltare. «Ogni colore diventa un'atmosfera, un messaggio, un punto di vista diverso, un modo non convenzionale di affrontare la realtà. Oltre le categorie musicali, poi, esistono solo incontri», proseguono. «Personalmente e musicalmente non siamo mai stati confinati in un solo ambito. Dopo il nostro incontro c'è stato bisogno di tanto lavoro, ma alla base bisogna essere predisposti a lasciare da parte i paradigmi di un genere o di un altro».

Claudia Giannotta, interprete e autrice impegnata dal 2010 nella ricerca della trasmissione orale nella musica. Inizia a cantare avvicinandosi inizialmente ad un repertorio dal respiro tradizionale esplorando le musiche del Mediterraneo. Dal 2018 scopre un profilo inedito, confrontandosi con esperienze musicali più urbane, come hip hop e indie. Peter Proof è un rapper e produttore attivo dal 2016 nel panorama hip hop. Dedito alla scrittura in rima da sempre, muove i primi passi nelle jam bolognesi e nel 2017 si sposta a Lecce per lavorare ad un nuovo progetto.