Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi restano a casa e duettano su «The Scientist» dei Coldplay

Un ennesimo, bellissimo regalo è comparso poche ore fa sui social grazie a due grandissimi della musica italiana: Ermal Meta, barese d'adozione, e il salentino Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, hanno donato ai loro fan una straordinaria versione di 'The Scientist', uno dei più grandi successi dei Coldplay. Ancora una volta il mondo della canzone e dell'arte invitano tutti a restare in casa: il duetto, rigorosamente a distanza, è stato infatti registrato dai due artisti ognuno con i propri mezzi e i propri strumenti, nei luoghi dove stanno trascorrendo l'isolamento. Dopo aver partecipato entrambi alla grande serata di Rai1 'Musica che Unisce', per raccogliere fondi per la Protezione Civile, ancora una volta le voci della Puglia si uniscono e regalano grandi emozioni.