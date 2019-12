«Cuore Rotto», dal Salento la musica di Ale contro il bullismo

È uscita "Cuore Rotto", canzone contro il bullismo con un videoclip girato al Liceo Comi di Tricase (Le), scritta e cantata da Alessandro Mele, in arte Ale, cantautore tricasino. Un brano su una tematica tra le più discusse e preoccupanti degli ultimi anni, accompagnato dalle immagini girate dal videomaker Davide Marra, e interpretate da Riccardo Nesca, entrambi conterranei di Ale. Il cantautore ventenne ha cominciato ad appassionarsi alla musica quattro anni fa, iniziando una strada nel mondo del rap, e cambiando stile circa un anno fa, dopo aver ascoltato le canzoni di Ultimo. E dal fare musica per divertimento, ha cominciato ad avvicinarsi a tematiche più 'serie', proprio come canta in 'Cuore Rotto'.