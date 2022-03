Bcc Castellana esonera mister Gulinelli, fatali le ultime tre sconfitte

La terza sconfitta consecutiva (quarta nelle ultime 5 giornate) patita domenica in casa con Siena (1-3) è costata la panchina a Flavio Gulinelli. La New Mater Volley Castellana Grotte, infatti, ha appena annunciato l'interruzione con il tecnico astigiano dopo un rapporto durato quasi due anni. Nella tarda serata di ieri, comunica il club, è stata data la comunicazione dirigenziale al 63enne allenatore che vanta due scudetti vinti di vice coach tra anni 80 e 90 con Parma. «La società pugliese - si legge nella nota stampa - intende ringraziare il tecnico per l’impegno sempre massimo e per il lavoro svolto, certa che il rapporto personale non sarà intaccato da scelte sportive e professionali».

La New Mater comunica che «la guida tecnica della prima squadra è affidata a Giuseppe Barbone, già atleta della Bcc Castellana Grotte tra il 2014 e il 2017 (con tre promozioni consecutive dalla serie B2 alla Superlega) e già allenatore in seconda del club gialloblù dal 2017 ad oggi (due anni in Superlega e tre anni in serie A2 con Lorizio, Tofoli, Di Pinto, Mastrangelo e lo stesso Gulinelli). Si intende confermato anche il resto dello staff tecnico e dello staff medico-sanitario al servizio della prima squadra». Barbone guiderà la preparazione della prima squadra già dal pomeriggio di oggi. L'obiettivo è preparare la squadra in vista del prossimo match, fissato domenica 13 alle ore 18 in casa del Lagonegro, settima della classe, a 10 punti dalla Bcc, che è quarta, in piena zona playoff dell'A2 di volley.