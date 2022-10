«Full Metal Jacket» la luce di Kubrick contro la guerra

L’universo immaginifico di Stanley Kubrick è costellato di favole filosofiche, saggi storici irrituali e rivoluzionari. Non fa eccezione Full Metal Jacket, film del 1987, in onda stasera alle 21 su Iris, la «sua» guerra del Vietnam. La pellicola è ispirata al romanzo Nato per uccidere (The Short-Timers) di Gustav Hasford, un ex marine e corrispondente di guerra, che ha collaborato alla sceneggiatura. Il titolo si riferisce alla guaina in ottone ramato dei proiettili incamiciati, citati dal personaggio di Palla di Lardo a metà della storia. Nel cast, Matthew Modine (Soldato «Joker»); Arliss Howard (Soldato «Cowboy»); Adam Baldwin (Animal); Vincent D’Onofrio (Leonard Lawrence «Palla di lardo»); R. Lee Ermey (Sergente maggiore Hartman).

Siamo a Parris Island, Carolina del Sud (Usa), giugno 1967. Nel campo di addestramento dei Marines, un gruppo di giovani coscritti per la guerra del Vietnam viene affidato al rude e spietato sergente maggiore Hartman, che li sottopone a un durissimo addestramento fisico, apostrofandoli con insulti mortificanti e soprannomi ignobili. Protagonisti sono lo studente «Joker», aspirante giornalista di guerra, il suo amico texano «Cowboy» e il campagnolo e corpulento «Palla di Lardo», che diviene oggetto più di altri delle continue angheri dell’istruttore a causa della sua goffaggine e del suo atteggiamento infantile, inadatto alla vita militare. Da qui si dipana le vicenda, fortissima e mozzafiato, che all’epoca provocò accese discussioni sulle scene violente e sul linguaggio scurrile.

Un paio di curiosità: Kubrick ricostruì il «suo» Vietnam in un set vicino a Londra, importando le palme dalla Spagna e tutti i personaggi asiatici sono interpretati da caratteristi inglesi di origine vietnamita.