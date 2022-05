«Quel mostro di suocera» il duello all’ultimo veleno tra Jennifer Lopez e Jane Fonda

Sul canale Twentyseven, oggi alle 22,51 è in programmazione il film di Robert Luketic Quel mostro di suocera (2005). L’un contro l’altro armate, in un duello all’ultimo veleno, Jennifer Lopez (la giovane Charlie Cantilini) e Jane Fonda (Viola Fields, la suocera). Al centro della contesa: il figlio di Viola, Kevin, interpretato da Michael Vartan, che ama Jennifer Lopez, nei panni della giovane orfana e precaria: un impiego da dog-sitter, cameriera, insegnante di yoga, allenatrice di baseball. Anche se Charlie è pittrice di talento.

Dunque scoppia la passione tra i due giovani, ma non si può pensare al lieto fine immediato perché la madre di Kevin, maligna ed alcolizzata, è accompagnata da una assistente, Ruby (Wanda Sykes), con un difetto decisivo: l’attitudine al pettegolezzo.

Da qui una girandola vorticosa di episodi. Charlie non fa una buona impressione a mamma Viola per il suo modo di vestire, ma Kevin forza la mano e chiede di sposarlo. Sul punto di convolare a giuste nozze, però, la suocera finge di avere un malore e finisce nella casa dei due giovani su consiglio di neuropsichiatra che assicura essere quello il passaggio decisivo per la guargione.

Ma in realtà, l’arrivo a casa di una scatenata Jane Fonda dà il via a una girandola di dispetti di cui Jennifer Lopez è vittima designata e rassegnata vista la pazienza che sfodera. Sarà un amico di Charlie-Jennifer Lopez a scoprire che Viola-Jane Fonda non si imbottisce di ansiolitici bensì di vitamine e che il neuropsichiatra altri non è che un cameriere della arcigna signora.

Gran finale il giorno del matrimonio con un fragoroso litigio fra le due donne. Trionferà l’amore?