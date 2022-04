Kolors super ospiti per la grande sfida in casa di «Amici»

Prosegue inarrestabile il cammino di Amici. Oggi alle 21.20 su Canale 5 sesta puntata del serale condotto da Maria De Filippi con le sempre più decisive sfide tra i nove cantanti e i ballerini in gara. Sul palco: Alex, Serena, Sissi e Nunzio, Squadra Cuccarini-Todaro; Albe e Dario, Squadra Pettinelli-Peparini; Lda, Luigi e Michele, Squadra Zerbi-Celentano. La giuria è affidata a Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash.

Imperdibile Amici senior, il talent nel talent con al timone l’esilarante Nino Frassica. Super ospiti in studio: The Kolors con il nuovo singolo Blackout (uscito mercoledì 13 aprile).

Il programma è prodotto da Fascino Pgt per Mediaset, con produttore esecutivo Paola Di Gesu. La direzione artistica è di Stephane Jarny; la regia è di Andrea Vicario.

Circolano ghiotte anticipazioni sul web: nella prima manche dovrebbe esserci la sfida tra squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, con Lda vs Alex, Michele vs Nunzio e Sissi/Alex vs Luigi/Lda. Il ballottaggio dovrebbe vedere in campo Luigi, Michele e Lda.

Nella seconda manche, probabile gara tra gli stessi due team: Luigi vs Alex e Michele vs Serena/Nunzio. Ballottaggio? Forse Nunzio, Serena e Alex. Nella terza manche, la squadra Zerbi-Celentano dovrebbe lanciare la sfida ad Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Il primo confronto dovrebbe essere tra Michele e Dario, seguito da Michele e Albe/Dario, per concludere con Luigi e Dario. Al ballottaggio ci dovrebbe andarre Dario. Chi tra Dario, Lda e Nunzio sarà eliminato definitivamente dalla scuola? Stasera «l’ardua sentenza».