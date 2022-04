«Domenica In», da Sabrina Ferilli alle uova d’autore

Giornata di Pasqua in diretta con una nuova puntata di Domenica In, alle 14 su Rai 1. Tanti gli ospiti di Mara Venier, a partire da Leonardo Pieraccioni - e Sabrina Ferilli in collegamento - per il film Il sesso degli angeli in uscita il 21 aprile. E poi Al Bano, con il maestro Alterisio Paoletti al pianoforte, per un medley dei suoi successi e per eseguire, assieme alla figlia Jasmine Carrisi, il brano Nessuno.

Ancora musica con Guido e Maurizio De Angelis, gli Oliver Onions, che ripropongono i loro successi, contenuti nell’album Future Memorabilia, tra cui le colonne sonore di tanti film di Bud Spencer e Terence Hill. A seguire Mirko Casadei per ricordare il padre Raoul, indimenticabile Re del liscio, scomparso a marzo 2021. Per l’occasione, il ballerino Vito Coppola si cimenta in una lezione di liscio e mazurka per Mara Venier. E ancora, il mago Silvan allieta un gruppo di bambini con le sue magie, mentre Gigi Marzullo presenta il suo ultimo libro La vita è un sogno.

Protagonista sarà anche la coppia più dolce del piccolo schermo: il maître chocolatier Ernst Knam e sua moglie Frau Knam che delizieranno i telespettatori realizzando il simbolo per eccellenza di questa festività: l’uovo di Pasqua. Insieme con Mara Venier e gli altri ospiti in studio, Ernst e Frau Knam sveleranno segreti, curiosità e caratteristiche culinarie di uno dei dolci più amati al mondo. Due abilissimi pasticcieri uniti da un potente minimo comune denominatore: il cioccolato. Per la Pasqua 2022, il maestro Knam ha realizzato due creazioni esclusive: «Uovo Nudo e Crudo» e «Uovo Seduto» e in diretta probabilmente saranno svelati i segreti più sull’arte che lo ha reso celebre. In chiusura, Clementino e Lorella Boccia in collegamento dalla sede Rai di Napoli per presentare la nuova edizione di Made in sud, in onda da domani (18 aprile).