TARANTO - Troppe frequentazioni sospette in quei locali, e così la Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa ha notificato a due circoli ricreativi di Taranto la sospensione per 7 giorni della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande emesso dal Questore Massimo Gambino.

In entrambi i circoli, i controlli effettuati in diverse occasioni dalle Forze di Polizia hanno accertato che gli stessi erano frequentati da numerose persone con precedenti penali e precedenti di polizia gravi quali la produzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, omicidio, ricettazione, furto ed altro ancora.

Il protrarsi della situazione avrebbe potuto rappresentare «un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini» e dunque è stata disposta la misura temporanea.