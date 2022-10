Cinema, a Taranto obbligo contratto nazionale per le troupe

Il Consiglio comunale di Taranto ha approvato il «Regolamento ufficio Cinema», che prevede una serie di vincoli per le imprese che saranno autorizzate a realizzare produzioni cinematografiche nel capoluogo ionico. Il regolamento dispone: obbligo utilizzo contratto nazionale Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil per le troupe, verifica regolarità contributiva per le aziende coinvolte, obbligo preventivo di dichiarare il numero di lavoratori coinvolti nel set, obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza 81/08, comunicazione delle retribuzioni e versamenti contributivi ai lavoratori coinvolti.

«Il risultato raggiunto - affermano Nicola Di Ceglie e Andrea Lumino della Slc Cgil e Paolo Peluso della Cgil - nasce da un proficuo confronto sindacale da parte dell’Amministrazione che riteniamo debba essere una prassi consolidata e da valorizzare. Taranto, da tempo, è al centro di tantissime produzioni che stanno rilanciando un’immagine diversa della città, da valorizzare sicuramente: oggi, accanto a questo, c'è anche il lavoro, quello vero e regolare, con le dovute garanzie contrattuali e normative».