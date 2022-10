Taranto, un coadiutore per l'arcivescovo Santoro

Un coadiutore per la diocesi di Taranto: lo ha deciso Papa Francesco che, accogliendo la richiesta dell'arcivescovo Filippo Santoro, ha nominato per tale ruolo, con diritto di successione al compimento dei 75 anni dell'attuale arcivescovo (il 12 luglio 2023), il vescovo di Vallo della Lucania Ciro Miniero. Nel settembre del 2021, il Papa aveva nominato mons. Filippo Santoro suo delegato speciale in Comunione e Liberazione, un incarico molto prestigioso per l'arcivescovo di Taranto ma anche molto oneroso, trattandosi di un mandato da espletare nelle varie parti del mondo in cui opera CL. Da qui, la richiesta di un coadiutore per non far mancare nulla alla diocesi di Taranto, richiesta accolta dal Papa con l'annuncio ufficiale alle diocesi di Taranto e di Vallo della Lucania.