Manduria, allarme sanità: pronto soccorso in crisi

TARANTO - È allarme nel pronto soccorso di Manduria: mancano i medici e spesso si creano situazioni intollerabili. Come quella avvenuta ieri nel nosocomio del Tarantino, dove l'unico medico in servizio, alle 16,30, ha dovuto abbandonare il posto per accompagnare un paziente in ambulanza a Taranto. A metterci una pezza ci ha pensato il direttore del servizio, che ha preso lui il posto del collega assente. Ma nel frattempo, per un'ora e mezza, il pronto soccorso è rimasto senza medico e coi pazienti in attesa.