Castellaneta, viola la misura cautelare e abbandona il cane: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Castellaneta hanno arrestato un 66enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, in ottemperanza al decreto di sospensione cautelativa della detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Taranto. I militari hanno accertato che il predetto si sarebbe allontanato dalla propria abitazione nonostante il regime di detenzione domiciliare cui era sottoposto per recarsi a un supermercato della zona. Nel frangente gli operanti grazie alle segnalazioni pervenute da vari cittadini e alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio hanno anche riscontrato che l’uomo avrebbe abbandonato un cucciolo di cane meticcio nel cortile antistante il supermercato del luogo, dopo averlo lasciato cadere dall’abitacolo del suo fuoristrada, per poi allontanarsi velocemente nonostante il cucciolo avesse accennato un disperato inseguimento del mezzo, presumibilmente conscio di essere stato abbandonato da parte di colui che credeva amico.

Il 66enne veniva pertanto denunciato per la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa in relazione al reato di maltrattamenti ed abbandono di animali. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Castellaneta e condotto in carcere in ottemperanza al suddetto decreto di sospensione cautelativa della detenzione domiciliare, emesso dall’A.G. di Sorveglianza a seguito dell’episodio in parola.