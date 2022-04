Taranto, l'ex Ilva aderisce a Elis per la formazione nelle scuole

BARI - Acciaierie d’Italia ha aderito al Consorzio Elis per lo sviluppo del progetto Liceo Tred, che propone un percorso di formazione in quattro anni per le scuole. L'azienda metterà a disposizione un proprio esperto alla «faculty estesa» composta dai docenti delle scuole, delle università e delle imprese con l’obiettivo di co-progettare i contenuti e le esperienze che gli studenti faranno sui temi della Transizione Ecologica.

«Da settembre - spiega il direttore Risorse Umane di Acciaierie d’Italia, Arturo Ferrucci - è previsto un coinvolgimento nelle docenze di rete in modalità digitale. Ci siamo inoltre messi a disposizione delle scuole del territorio aderenti al progetto (il Liceo Battaglini di Taranto, l'I.I.S.S. Majorana di Brindisi, l’I.I.S.S. Marconi Hack di Bari, l’I.I.S.S. Mattei di Maglie e il Liceo Vallone di Galatina) per condividere le nostre competenze a fini formativi».

Il progetto si propone di coniugare «la tradizione umanistico-scientifica - sottolinea una nota di Acciaierie - con un metodo capace di dare ai giovani gli strumenti per vivere da protagonisti la transizione digitale ed ecologica in atto».