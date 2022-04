Taranto, ecco "Il Roseto delle Delizie": restauro dei giardini del Centro Ospedaliero Militare

TARANTO - In occasione della XIX Giornata del giardino, oggi è stato presentato a Taranto "Il Roseto delle Delizie", restauro botanico di una porzione dei Giardini Storici del Centro Ospedaliero Militare, luogo del cuore e luogo storico della salute del FAI (Fondo per l’ambiente italiano). Frutto della sinergia tra la Marina Militare e il Garden Club Taranto, il progetto finanziato dal Club è stato realizzato dall’agronomo paesaggista Filippo Marroccoli con l’obiettivo di rispettare e valorizzare l’impianto delle aiuole, in cordoli in tufo esistenti in stile romantico-italiano, con una collezione di rose antiche che, richiamando il toponimo originario del sito "ville della delizia", è denominato "Roseto delle delizie". Dopo la prima parte dell’intervento con l’impianto di irrigazione delle aiuole, si è proceduto alla piantumazione di antiche rose e delle cosiddette "piante compagne". La seconda fase una nuova piantumazione di altre rose antiche con la manutenzione straordinaria degli impianti. «Siamo in un luogo veramente antico della città - ha detto il progettista - e abbiamo tirato fuori questo progetto rispettando quello c'era. Un giardino che aveva l’atmosfera di un giardino segreto e che ora viene reso fruibile ai visitatori».