Ucraina: a Taranto abbonamenti bus gratuiti per profughi

TARANTO - I profughi di guerra ucraini giunti a Taranto potranno viaggiare gratuitamente sugli autobus di Kyma Mobilità-Amat spostandosi liberamente in città. L'azienda sta emettendo a loro favore abbonamenti di libera circolazione sugli autobus a titolo gratuito, validi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. Per ottenerli devono recarsi presso l’Ufficio vendite di Kyma Mobilità Amat, presentando la documentazione che attesti il loro status di rifugiato di guerra: il permesso di soggiorno provvisorio con data successiva al 24 febbraio scorso e il passaporto ucraino, o, in alternativa, l’idonea attestazione rilasciata dalla Prefettura o dalla Questura di Taranto.

«Kyma Mobilità Amat - ha spiegato la presidente Giorgia Gira - ha così accolto la richiesta pervenutaci dall’Associazione di Volontariato Verso Est Onlus. Riteniamo sia un modo concreto per manifestare la nostra solidarietà a queste persone che hanno dovuto lasciare il loro Paese, le case e gli affetti, una tragedia umanitaria di dimensioni bibliche che l’Europa non ricordava da decenni. Garantendo loro la mobilità, inoltre, Taranto dimostra di essere una città che pratica l’accoglienza e la resilienza».