Taranto, finisce contro un muro in moto: morto 35enne di Brindisi

TARANTO - Un 35enne della provincia di Brindisi è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via San Donato a Taranto. Era in sella a una moto che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada schiantandosi contro un muro. Per il motociclista non c'è stato nulla da fare, all’arrivo dei sanitari del 118 era già morto. Gli agenti della Polizia Locale intervenuti hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente.