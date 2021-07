Firmato il decreto, presto il concorso per 315 tecnici all'Arsenale di Taranto

Taranto - I ministri della Difesa e della Funzione Pubblica, «hanno firmato il decreto interministeriale che consentirà l’assunzione di 315 tecnici per l’Arsenale di Taranto, come previsto nel decreto di agosto 2020. Il provvedimento andrà ora alla Corte dei Conti e dovrà essere perfezionato per la predisposizione e l'organizzazione del concorso che, dunque, richiederà tempi non brevi per l’emanazione del bando».

LO fanno sapere i sindacati spiegando che il concorso sarà finalizzato al reclutamento di tecnici come motoristi, informatici, nautici, elettricisti, elettronici, cartografi e grafici, chimici e fisici, informatici e altre figure indispensabili per garantire la continuità delle manutenzioni navali. Per partecipare sarà necessario il diploma di scuola superiore; sono previste preselezioni in caso di un un elevato numero di partecipanti. Oltre ai 315 vincitori, altre 63 persone saranno ammesse al corso di formazione di 4 mesi.

«L'innegabile soddisfazione per un primo ristoro verso un territorio che tanto ha dato al Ministero della Difesa - rilevano in una nota Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa - non può nascondere la considerazione che le unità previste sono insufficienti a colmare l’esodo continuo di manodopera specializzata. È stata la stessa Marina militare nel piano industriale 2020/2025 a delineare, infatti, l'esigenza di 861 unità per il solo Arsenale il quale, peraltro, occupa solo un terzo dei lavoratori civili della Difesa del territorio ionico che, dunque, avrà l'esigenza di ripianare un organico di 2.500 dipendenti che lasceranno il lavoro perché in pensione».