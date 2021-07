Scontro auto-moto: muore un avvocato 65enne a Taranto

TARANTO - Incidente stradale mortale questa stamattina in Corso Italia a Taranto, nei pressi della chiesa San Roberto Bellarmino. La vittima, Claudio Clary, avvocato di 65 anni, era in sella a una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto Renault Captur. Il motociclista è caduto a terra, riportando le lesioni gravi. A nulla sono serviti i soccorsi degli operatori del 118. Sul luogo dell’incidente, per eseguire i rilievi e stabilire la dinamica, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. L’avvocato Clary in passato era stato difensore esterno del Comune di Taranto, presidente del Cda dell’Azienda farmaceutica comunale, docente Enaip e in formazione di operatori socio-sanitari. Era mediatore civile, cassazionista e giudice onorario del tribunale di Bari.