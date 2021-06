Maxi rissa tra italiani e stranieri a Taranto: 20 persone coinvolte, 2 nigeriani feriti

TARANTO - Circa venti persone, tra italiani e nigeriani, sono state coinvolte in una rissa avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in via Duca di Genova, a Taranto. Nel corso della lite sono rimasti feriti due cittadini nigeriani, mentre due carabinieri intervenuti per riportare la calma hanno riportato contusioni. Il motivo della rissa sarebbe riconducibile a mancati pagamenti di affitti e utenze di luce e gas da parte di uno dei due extracomunitari feriti, in favore di un tarantino 69enne, con precedenti di polizia, individuato quale autore del ferimento e denunciato all’Autorità giudiziaria. Un nigeriano ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni; l’altro, accoltellato di striscio a una mano, se la caverà in 8 giorni. Sul posto sono intervenute tre pattuglie di carabinieri e diversi equipaggi della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine della Questura. Tramite accordi tra le forze di polizia coinvolte, si è deciso di aumentare i servizi di prevenzione nella zona per evitare che il litigio di ieri possa avere ulteriori strascichi.