Taranto, due arresti per l'agguato del 10 agosto 2020

Taranto - Sono due gli uomini arrestati dalla polizia perché sospettati di essere gli autori del ferimento di un uomo con precedenti penali avvenuto la notte del 10 agosto 2020 nella Città vecchia di Taranto. La Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura nei confronti di due pregiudicati tarantini di 33 e 28 anni, ritenuti responsabili, in concorso, di lesioni gravi, porto e detenzione illegale di armi da fuoco.

I fatti. Un 40enne, in sella alla sua bicicletta, fu raggiunto, dopo un lungo pedinamento, da due uomini a bordo di un grosso scooter che, dopo averlo scaraventato per terra, lo colpirono prima alla testa con il calcio di una pistola. Poi, gli spararono al femore ed ad un gluteo quattro colpi cal.7.65 i cui bossoli furono recuperati dalla Polizia Scientifica. Nonostante le reticenze della vittima, i poliziotti, con un’attività d’indagine supportata anche dalle immagini estrapolate dalle telecamere presenti nell’area interessata, hanno ricostruito le fasi precedenti il ferimento, a cominciare dal pedinamento iniziato in via Matteotti, proseguito in via Duomo fino all’agguato avvenuto in un vicolo vicino la Cattedrale di San Cataldo. Le indagini hanno appurato che il movente sarebbe da inquadrare in pregressi debiti di droga della vittima nei confronti di uno dei due arrestati.