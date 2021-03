Giornata mondiale della Sindrome di Down, a Taranto si leggono le poesie di Merini e Brel

TARANTO - Nella Giornata mondiale delle persone con la Sindrome di Down che si celebra oggi e che coincide con la Giornata internazionale della Poesia e con l'anniversario della nascita di Alda Merini, che oggi avrebbe compiuto 90 anni, a Taranto si tiene un omaggio alla bellezza della poesia con una performance attoriale a firma dei giovani attori con sindrome di Down. Il Teatro comunale Fusco, per iniziativa del Comune, oggi si è trasformato in un palcoscenico dinamico in cui Giorgia, Carmen, Alberto e Giulia, giovani tarantini con sindrome di down, hanno recitato tre poesie non casuali. Due di queste ("Bambino» e «Cerca") a firma di Alda Merini, per omaggiare il suo ricordo e sancire ancor di più il suo legame con Taranto, e una ("Vi auguro sogni a non finire") di Jacques Brel che è un invito alla felicità. L'idea è dell’assessore alla Cultura Fabiano Marti che ha voluto rendere protagonisti quattro ragazzi che sono il simbolo dell’uguaglianza. «Abbiamo chiesto ai giovani tarantini con sindrome di down - spiega l’esponente della giunta guidata dal sindaco Rinaldo Melucci - di farsi portavoce della bellezza della poesia e di essere attori principali di questa giornata carica e densa di significato». Il video, della durata di 3 minuti, sarà disponibile in giornata sulle pagine Facebook del Teatro comunale Fusco, di Ecosistema Taranto e su quella dell’Associazione italiana persone down-sezione di Taranto.