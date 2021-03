Grottaglie, si trovava ai domiciliari per stalking: evade per minacciare la ex

TARANTO - E’ evaso dai domiciliari per recarsi dall’ex moglie, che lo aveva già denunciato e fatto arrestare per stalking. Così, un 34enne di Grottaglie è stato nuovamente condotto in carcere dagli agenti del locale Commissariato.

I poliziotti sono intervenuti nei pressi del domicilio della donna in quanto era stata segnalata la presenza in strada dell’ex marito, che si trovava agli arresti domiciliari.

L’uomo, contravvenendo alla disposizioni imposte dalla misura restrittiva, era uscito di casa con l’intento di incontrare l’ex moglie e rivedere la figlia in tenera età. E’ stato però arrestato per evasione. I successivi accertamenti hanno permesso di scoprire che lo «stalker» aveva continuato, anche durante il suo stato detentivo, a inviare alla sua ex messaggi minacciosi.