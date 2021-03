«Se non torni con me ti sfiguro con l'acido», arrestato 24enne a Statte

I carabinieri di Statte (Ta) hanno tratto in arresto un ventiquattrenne del posto, pregiudicato e nullafacente, responsabile di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata, appena ventenne. Il giovane avrebbe minacciato la donna di sfigurarle il viso con l’acido e di darle fuoco, se non avesse ripreso la relazione, e lei lo ha denunciato.

L'uomo è stato bloccato nei pressi della Stazione carburanti ENI con una tanica in mano, verosimilmente pronto a mettere in atto il suo folle progetto criminale. È stato anche trovato in possesso di un grosso coltello a serramanico, posto sotto sequestro. L'arrestato si trova nel carcere di Taranto.