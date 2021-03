8 marzo a Taranto, piantata mimosa come simbolo rinascita e rispetto

TARANTO - Per celebrare la 'Giornata internazionale della donnà, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e la presidente dell’associazione 'Madonna delle Grazie' Mary Luppino questa mattina hanno piantato un alberello di mimosa in piazza Lo Jucco, a Talsano, come simbolo duplice di rinascita e di rispetto. «Bisogna andare oltre la banalità e l'ipocrisia - ha sottolineato il primo cittadino - che spesso accompagnano questi eventi. Dobbiamo fare ancora tanto per le donne se, guardando le statistiche, scopriamo che sono loro ad aver subito gli effetti della pandemia più degli uomini, soprattutto rispetto alla perdita di posti di lavoro». Oltre la festa, ha aggiunto Melucci, «dobbiamo ripartire dalla nostra comunità per individuare la strada da percorrere: noi abbiamo già un’idea, che prevede tra le altre cose il rafforzamento della rete degli asili nido. Resta una giornata importante, però, soprattutto perché ci impegna a rispettare i diritti delle donne».

L’iniziativa è proseguita con la presentazione del libro 'Come petali di un cuorè, scritto da Angela Lafratta per la Scorpione Editore, nella sede dell’associazione 'Madonna delle Grazie che ospita anche il Centro Ascolto Donna.