Ex Ilva, 19mln per integrazione cigs 2021. Conte: «Stato salirà a 60%. Garantiamo impegni»

TARANTO - Sulla ex Ilva «abbiamo dei player che rappresentano bene lo stato nell’ambito delle iniziative di mercato: in questo caso Invitalia ha giocato un ruolo di impegno pubblico. Si parte da 50% e 50% ma progressivamente saliremo al 60% e questo ci garantirà di rispettare gli impegni sia di governance sia sugli obiettivi dal punto di vista sociale ed economico». Così il premier Giuseppe Conte a Porta Porta rispondendo alla domanda se sarà Domenico Arcuri «a comandare" nella futura Ilva. Proroga anche nel 2021 dell’integrazione della Cigs per i lavoratori dell’ex Ilva: nella nuova bozza che sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri si prevede uno stanziamento di 19 milioni, a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione.