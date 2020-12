Taranto, calci a Max il cane «mascotte» del quartiere: Questura acquisisce video

TARANTO - La Questura di Taranto ha acquisito altri filmati delle telecamere di videosorveglianza per fare piena luce sull'episodio che nei giorni scorsi ha visto protagonista un agente ripreso con il cellulare da un passante mentre dà un calcio a Max, cane di quartiere diventato una mascotte per la cittadinanza. Il video, diventato virale sul web, ha «indignato» il popolo del web e le associazioni animaliste.

Il poliziotto si sarebbe giustificato spiegando di essere intervenuto per difendere una donna e il suo bambino dal cane che li stava importunando. La Questura spiega che per "contestualizzare l’episodio ripreso nel frammento di immagini poi pubblicato» si è «provveduto ad estrapolare i filmati delle telecamere di videosorveglianza di due esercizi commerciali che insistono nella Piazza Immacolata dove i fatti si sono verificati».

La versione «integrale delle fasi precedenti e successive all’accaduto», viene evidenziato, «consente di valutare, con serena obiettività, il comportamento tenuto nell’occasione dal poliziotto. Tuttavia, il materiale acquisito è stato trasmesso alla Procura della Repubblica per le opportune valutazioni».