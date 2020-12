Taranto, calci a Max il cane «mascotte» del quartiere: indignazione contro poliziotto

TARANTO - E’ diventato virale sui social un video di 5 secondi girato da un passante, a Taranto, in cui si nota un agente di polizia che colpisce con un calcio Max, il cane di quartiere, già al centro delle cronache perché qualche settimana fa era stato accalappiato e portato in canile, dopo una segnalazione arrivata alla Asl.

In seguito a una petizione con migliaia di firme, il sindaco Rinaldo Melucci si era recato personalmente al canile e aveva firmato un’ordinanza per restituire la libertà al meticcio, che da 10 anni fa vita randagia a Taranto ed è diventato una mascotte per la cittadinanza.

Il filmato mostra il calcio rifilato dall’agente al cane e nell’audio si sente il guaito dell’animale che si allontana a testa bassa. Il poliziotto avrebbe riferito di essere intervenuto per difendere una donna e il suo bambino dal cane che li stava importunando.

L’episodio ha comunque «indignato» il popolo del web. "Vergogna» è uno dei commenti più ricorrenti. Alcuni cittadini hanno dedicato al meticcio la pagina Facebook Max il cane di Taranto.