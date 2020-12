Taranto, polizia locale chiude circolo con 8 persone assembrate senza mascherina

La Polizia Locale di Taranto, nell’ambito dei controlli sul rispetto delle norme anti-Covid, è intervenuta ieri mattina nel quartiere Tamburi in via Basta, chiudendo un circolo ricreativo nel quale erano presenti 8 persone, tutte senza mascherina.

L’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino ha ribadito quanto sia necessario limitare assembramenti e contatti allo stretto necessario, soprattutto in questo periodo di festività nel quale la voglia di socializzare è più accentuata.

«L’amministrazione Melucci sta facendo di tutto per abbattere i contagi – ha spiegato l’assessore –, le forze dell’ordine stanno cercano di limitare gli assembramenti sanzionando chi non rispetta le regole, ma servirebbe maggiore responsabilità da parte di tutti. Non possiamo sperare nel cattivo tempo per vedere meno gente in giro, come non vogliamo insistere con le sanzioni. Ai cittadini chiediamo di aiutarci a mantenere basso il contagio».