Taranto, emergenza Covid: Asl potenzia servizi informativi ai cittadini

TARANTO - «Anche la comunicazione riveste un ruolo importante in questa situazione poiché è indispensabile fornire ai cittadini informazioni puntuali e aggiornate, chiarire dubbi e spiegare cosa fare e quali disposizioni seguire. Oltre alle legittime perplessità di ognuno di noi, infatti, ci sono numerosi cittadini in quarantena e in attesa di tampone che spesso hanno dubbi e domande e necessitano di un’assistenza su come comportarsi».

Lo sottolinea in una nota l'Asl di Taranto, che ha rafforzato i servizi informativi. Per quanto riguarda le persone ricoverate, «gli aggiornamenti sulle condizioni sanitarie - si evidenzia - vengono fornite ai congiunti dei pazienti direttamente dal personale medico del reparto in cui il paziente è ricoverato. Altri aggiornamenti e informazioni di primo livello sui pazienti, invece, sono forniti ai parenti grazie alla presenza di personale della Struttura Comunicazione e Informazione Istituzionale nelle due strutture che attualmente ospitano pazienti Covid, ovvero il Moscati e il nosocomio di Manduria».

Nei prossimi giorni, il servizio sarà attivato anche «presso il presidio di Grottaglie e l’ospedale di Castellaneta».

Inoltre, sono attivi i numeri di telefono dedicati per fornire ai cittadini le informazioni di primo livello sul Coronavirus, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14 e il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30. Sul portale della Asl, infine, è disponibile una pagina con le FAQ relative al Coronavirus a cura del Dipartimento di Prevenzione.