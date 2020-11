Vela, sarà Taranto a ospitare la prima tappa europea della SailGP 2021

TARANTO - Il 5 e 6 giugno 2021 Taranto ospiterà SailGP 2021, il campionato mondiale di vela su catamarano che tocca ogni anno fino a quattro continenti. Il circuito internazionale sarà anche alle Bermuda e chiuderà a San Francisco, nell’attesa della definizione delle altre tappe. Taranto sarà la prima tappa europea della competizione ideata da Larry Ellison, il fondatore di Oracle, e dall’oro olimpico Russell Coutts. Le regate si svolgeranno in Mar Grande ed il Race Village verrà allestito in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. «Questa competizione - sottolinea il sindaco Rinaldo Melucci . incrocia anche gli entusiasmanti impegni che Taranto ha assunto davanti a ben 26 paesi mediterranei, in termini di avvicinamento ai Giochi del 2026». Taranto sarà «unico teatro di regata italiano - aggiunge il primo cittadino - per un evento che ha già generato ricadute economiche almeno cinque volte superiori l’investimento iniziale. Alle regate partecipano gli avveniristici catamarani della classe F50, capaci di volare letteralmente sulla superficie del mare, a velocità non convenzionali, scafi già in uso in Coppa America ed armati per l’occasione da 8 equipaggi nazionali. La SailGP 2021 mostrerà alle televisioni di tutto il globo una Taranto inaspettata e formidabile. Siamo assolutamente certi - conclude Melucci - che questo tipo di eventi richiamerà migliaia di appassionati sportivi e visitatori business».