Grottaglie, problema contratto: proclamato sciopero alla Leonardo

TARANTO - Le Rsu Fim, Fiom e Uilm dello stabilimento Leonardo di Grottaglie, in occasione della mobilitazione nazionale per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, hanno indetto per domani 4 ore di sciopero su primo turno, secondo e centrale e 8 ore di sciopero sul turno di notte. Una delegazione di lavoratori parteciperà, dalle 11 alle 13, a un sit-in sotto la sede di Confindustria Taranto. Nello stabilimento Leonardo di Grottaglie si realizzano le fusoliere del Boeing 787. I sindacati temono contraccolpi sul piano occupazionale a causa del taglio produttivo e della mono-committenza.