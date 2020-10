Calcio Taranto, tesserato positivo rinviato il derby col Casarano

TARANTO - Come un fulmine a ciel sereno è giunta la notizia di un tesserato del Taranto risultato positivo al Covid-19 dopo i test sierologici effettuati mercoledì mattina. Per questo motivo è stata sospesa ogni attività per la giornata di giovedì e la società rossoblù ha provveduto tempestivamente ad inoltrare alla Lega Nazionale Dilettanti la richiesta per il rinvio della gara in programma domenica 25 ottobre a Casarano e valida per il 5° turno di andata del girone H. La sfida del “Capozza” verrà recuperata mercoledì 11 novembre. Il tesserato positivo (un under), pare asintomatico, è stato messo subito in isolamento nel pieno rispetto delle direttive federali e ministeriali. Il Taranto è costretto quindi a fermarsi proprio mentre stava mettendo a punto ogni dettaglio per affrontare la delicata trasferta sul campo del Casarano, un match atteso per provare a riscattare la sconfitta interna col Sorrento. Il tecnico Laterza avrebbe avuto l’organico quasi al completo per dare l’assalto all’undici di Feola, ma tutto è rinviato nella speranza che il Covid-19 non condizioni il prosieguo del campionato di serie D. Nelle ultime ore, intanto, è rimbalzata la voce di un clamoroso ritorno a Taranto dell’attaccante Genchi, segnalato in uscita dal Bitonto dove sta facendo fatica ad ambientarsi. Il diesse Montervino ha dichiarato chiuso il mercato in entrata ma l’idea di riportare il bomber barese in riva allo Ionio lo starebbe stuzzicando tanto che si parla di contatti in corso tra le parti. Il mercato di serie D chiuderà i battenti il 30 ottobre e fino a quella data il Taranto potrebbe decidere di puntellare l’attacco, ma in questo caso si renderebbe necessario il taglio di una punta over. Infine, è stata definita con il Comune la vicenda relativa alla convenzione per l’utilizzo dello stadio Iacovone. Il Taranto ha provveduto a saldare tutti gli arretrati all’Ente Civico e mercoledì scorso ha siglato l’accordo che avrà durata fino al 30 aprile 2021.