Covid a Taranto, Casartigiani: «Con limite di orario le imprese muoiono»

TARANTO - «Se ci saranno ulteriori limitazioni orarie per le attività commerciali, assisteremo ad una grave moria di imprese artigiane». È l’allarme lanciato da Casartigiani Taranto in seguito alle dichiarazioni del sindaco Rinaldo Melucci, al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. E’ stato infatti annunciato che l’orientamento dell’amministrazione comunale, condiviso dalla Prefettura e dalla Provincia di Taranto, è «quello di emettere - osserva Casartigiani - un nuovo provvedimento, omogeneo per tutto il territorio ionico, che preveda restrizioni sugli orari più che la chiusura di singole piazze o vie. Una decisione che, se confermata, rappresenterebbe un serio danno economico per le imprese».

In vista di «nuovi provvedimenti - afferma il segretario interprovinciale Stefano Castronuovo - si corre il rischio di peggiorare una situazione, già molto critica. Da marzo a giugno 2020 nella provincia di Taranto sono state 356 le imprese artigiane che hanno cessato l’attività. Vogliamo sia chiaro, una volta per tutte, che le imprese artigiane sono luoghi sicuri, a differenza di piazze pubbliche e vie, mezzi pubblici e luoghi culturali».

Casartigiani è favorevole «ad un potenziamento dei controlli ma prevedere ulteriori restrizioni orarie - conclude Castronuovo - potrebbe costringere altre aziende ad abbassare la saracinesca per sempre. Un rischio troppo alto che non possiamo permetterci».